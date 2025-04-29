Волгоград, 29 апреля, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Зарубежные страны пытаются учить Россию и Белоруссию псевдообъективности, чтобы стереть память о победе в Великой Отечественной войне. Об этом 29 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Западные специалисты по белорусской истории, по нашей советской, русской, российской истории пишут, что мы слишком пафосно рассказываем о своих героях, преувеличиваем масштабы их подвига. Нам намекают, что надо бы и про плохих своих говорить. И про хороших немцев не забывать. Учат нас из-за океана псевдообъективности», — отметил белорусский лидер.

Он назвал эти шаги Запада уроком для России и Белоруссии о том, что нужно всегда стоять на защите исторической памяти.

«Делается всё, чтобы стереть память о Великой Победе, о наших победителях. Для защиты исторической памяти надо делать еще больше. Никогда нельзя расслабляться. Никаким покаяниям верить нельзя. Только реальным делам», — подчеркнул Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин на форуме во время своего выступления предложил создать при парламентском собрании РФ и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне.

Он также подчеркнул, что в России и Белоруссии всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны. Президент добавил, что страны ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма.

Путин и ранее неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчеркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.

В сентябре прошлого года президент России указал на то, что в последние годы зарубежные политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении РФ. Он отнес этот вопрос к сфере безопасности страны.