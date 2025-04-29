Анталья, Турция, 29 апреля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Видеозапись момента ДТП в Анталье с участием автобуса с туристами, в результате чего пострадали как минимум 18 россиян и водитель, опубликовал 29 апреля телеканал РЕН ТВ.

кадр из видео

На этих кадрах видно, как двигающийся по трассе автобус на повороте съезжает с дорожного полотна и падает в кювет около расположенных рядом теплиц.

В момент аварии в транспортном средстве находились 25 пассажиров, которые следовали из аэропорта в районе Манавгат в Анталье.

Как сообщало ИА Регнум, днем 29 апреля автобус с туристами вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья, в результате чего пострадали не менее 18 граждан РФ. Отмечалось, что ДТП произошло по вине водителя, который не смог справиться с управлением.

Позднее генконсульство России в Анталье сообщило, что 17 человек из 18 пострадавших в ДТП с автобусом россиян находятся в одной из больниц провинции. При этом двоим из них планировали сделать операции.