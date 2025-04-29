Москва, 29 апреля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минфина о введении налоговых льготы для работодателей, участвующих в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Проект предусматривает внесение поправок в Налоговый кодекс. Взносы работодателей в пользу сотрудников по ПДС можно будет учитывать в составе расходов при расчете налога на прибыль, а также частично освободить предприятие от страховых взносов.

Минфин также предлагает вести ставку НДФЛ на выплаты по договору долгосрочных сбережений в размере 13% или 15% в зависимости от суммы выплат.

Как передавало ИА Регнум, ПДС в России начала действовать с января 2024 года. Для участия в ней нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом не менее чем на 15 лет. Сбережения формируются из собственных средств участников и из ранее накопленных пенсионных накоплений. Также средства сможет вносить и работодатель. Государство обеспечивает страховую защиту таких вложений на сумму до 2,8 млн рублей, гарантируя их сохранность.

ВЦИОМ в ноябре провел опрос, в ходе которого 22% респондентов заявили, что хотят участвовать в ПДС. 28% ответили, что точно не будут вкладываться в программу, 31% — сообщили, что скорее всего воздержатся от участия в ней.