Москва, 29 апреля, 2025, 16:49 — ИА Регнум. В России и Белоруссии всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны. Об этом 29 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Владимир Смирнов Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«И в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма», — подчеркнул он.

Российский лидер также поздравил всех граждан Белоруссии с Днем независимости республики и с 80-летием освобождения города-героя Минска от немецких захватчиков, которые отмечаются 3 июля.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962133" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> После посещения Мамаева кургана лидеры России и Белоруссии приехали на Международный форум Союзного государства

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 апреля Путин прибыл в Волгоград для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран также планируют принять участие в нескольких торжественных мероприятиях к 80-летию Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Помимо этого, Путин и Лукашенко почтили память героев, оборонявших Сталинград, и на Мамаевом кургане возложили венки.

Кроме того, российский лидер в ходе своего выступления на международном форуме в Волгограде предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне при парламентском собрании России и Белоруссии. Он отметил, что для этого необходимо привлечь ведущих российских и белорусских экспертов и историков.