Вашингтон, 29 апреля, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Европа попытается сделать так, чтобы Украина отказалась от перемирия с Россией перед 9 Мая. Об этом написало издание Advance.

Global Look Press/Pool /Ukrainian Presidentia

«Европейские лидеры в ближайшие 10 дней будут в постоянном контакте с Киевом, чтобы тот ни в коем случае и ни под каким видом не шел навстречу Москве и не давал ей шансов торжествовать 9 Мая — в день, в котором сегодня даже больше символизма, чем за все годы после 1945-го», — заявил автор материала Д. Марьянович.

По его оценке, Москва демонстрирует большую готовность к мирным переговорам, чем Киев.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Российская армия на время перемирия остановит все боевые действия. Москва ждет, что Киев последует ее примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной ВС России дадут адекватный и эффективный ответ, подчеркнули в Кремле.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «для достижения перемирия» на Украине в ближайшие 10 дней будет усилено давление на Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 апреля заявил, что пока из Киева не поступало сигналов о готовности поддержать перемирие. Также не было реакции из европейских столиц. Нежелание давать прямой ответ на инициативу Москвы о перемирии представитель Кремля назвал манипуляцией. Что касается заявления Макрона, оно подтверждают нацеленность Европы на эскалацию конфликта на Украине, подчеркнул Песков.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко со своей стороны заявила, что от украинской стороны можно ожидать всего, чего угодно. Даже если Киев формально согласится поддержать инициативу Москвы, это не значит, что перемирие будет соблюдаться украинской стороной, отметила спикер Совфеда.