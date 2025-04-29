Москва, 29 апреля, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне примут лидеры почти всех стран СНГ. Об этом сообщил генсек международной организации Сергей Лебедев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Все главы стран СНГ, за исключением двух. К сожалению, Украина и Молдавия будут отсутствовать. Девять глав государств будут присутствовать», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о планах парламентариев от Франции в Европарламенте посетить Москву в связи с празднованием 80-летия Победы. В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с визитом в столицу 9 мая намерены приехать руководители из более чем 20 стран.

Как передавало ИА Регнум, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо 28 апреля также объявил о планах принять участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут в Москве по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии 9 Мая президент России Владимир Путин проведет встречу с бойцами специальной военной операции.