Волгоград, 29 апреля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Евразия должна стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого развития. Об этом 29 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде.

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«Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития», — подчеркнул глава государства.

Путин также заявил о необходимости создать архитектуру равной и неделимой безопасности в мире.

«Мы убеждены, мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других», — заключил российский лидер.

23 января директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что 2025 год будет неспокойным из-за перехода к новому миропорядку. Он пояснил, что сейчас происходит переход от однополярного к «новому, справедливому миропорядку».

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 21 января заявил, что современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», о котором часто упоминает президент США Дональд Трамп, а в развитии и процветании всех стран. Еще одним доказательством многополярности современного мира Медведев назвал разговор, который состоялся 21 января между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Лидеры России и Китая в ходе переговоров выступили за укрепление БРИКС как ключевого инструмента для достижения многополярного мира.