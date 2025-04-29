Путин призвал сделать всё для противостояния возрождению нацизма
Волгоград, 29 апреля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Необходимо делать всё возможное для противостояния возрождению нацизма и распространения любой нетерпимости и претензий на исключительность. Об этом 29 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.
«Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности», — заявил он в ходе своего выступления на международном форуме в Волгограде.
Президент РФ отметил, что за этими попытками скрываются претензии на мировое господство, а также попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля глава государства заявил, что память о подвигах победителей в Великой Отечественной войне укрепляет решимость России и Белоруссии в противостоянии проявлениям неонацизма. Он добавил, что также это всемерно помогает обеспечению мира и безопасности на всей планете.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 28 апреля заявил, что страна гордится подвигом своих защитников в годы Великой Отечественной войны. Премьер-министр добавил, что одолеть нацизм удалось именно благодаря мужеству и стойкости духа простых людей, их сплоченности перед лицом общего врага.