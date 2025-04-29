Волгоград, 29 апреля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Необходимо делать всё возможное для противостояния возрождению нацизма и распространения любой нетерпимости и претензий на исключительность. Об этом 29 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/ Павел Львов

«Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности», — заявил он в ходе своего выступления на международном форуме в Волгограде.

Президент РФ отметил, что за этими попытками скрываются претензии на мировое господство, а также попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля глава государства заявил, что память о подвигах победителей в Великой Отечественной войне укрепляет решимость России и Белоруссии в противостоянии проявлениям неонацизма. Он добавил, что также это всемерно помогает обеспечению мира и безопасности на всей планете.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 28 апреля заявил, что страна гордится подвигом своих защитников в годы Великой Отечественной войны. Премьер-министр добавил, что одолеть нацизм удалось именно благодаря мужеству и стойкости духа простых людей, их сплоченности перед лицом общего врага.