Волгоград, 29 апреля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. В России за последние годы было принято свыше 10 федеральных законов по историко-мемориальной тематике. Об этом 29 апреля рассказал президент РФ Владимир Путин на Международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде.

Михаил Мокрушин/РИА Новости

«Так, учреждены новые дни воинской славы в честь Крымской наступательной операции в 1944 году, Ленинградской битвы. Стал более четким порядок охраны объектов культурного наследия», — отметил российский лидер.

Путин предложил создать при парламентском собрании РФ и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне.

«Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», — подчеркнул российский лидер.

5 сентября 2023 года Путин озвучил идею создания Национального центра исторической памяти. Тогда он заявил, что так Россия будет противостоять пропаганде нацизма. Президент отметил, что слишком многие в Европе хотят переписать итоги Второй мировой войны и нельзя использовать историю как идеологическое оружие.

Уже 2 ноября того же года российский лидер подписал указ о создании центра. Как отмечалось в документе, цель учреждения — сохранение и защита духовно-нравственных ценностей, культуры и истории России. Управление делами президента утвердит устав НКО и обеспечит регистрацию организации и расходные обязательства.

Как передавало ИА Регнум, Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчеркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.

В сентябре прошлого года президент России указал на то, что в последние годы зарубежные политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении РФ. Он отнес этот вопрос к сфере безопасности страны.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тенденция к переписыванию истории, к уравниванию преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом, и освободителей Европы достаточно давно происходит в Прибалтике, Польше и в ряде других стран ЕС и что с этим необходимо «очень жестко бороться». Министр добавил, что реабилитация нацизма становится одной из опорных точек в позиции Запада.