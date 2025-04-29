Волгоград, 29 апреля, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на участие в параде Победы 9 мая в Москве воинских расчетов из разных стран, в том числе из тех, которые участвуют в международном форуме «Великое наследие — общее будущее», стартовавшем в Волгограде. Об этом 29 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава государства подчеркнул, что в России и многих республиках бывшего СССР День Победы остается одним из самых значимых праздников. Разгром фашизма в Великой Отечественной войне — их общее достояние.

«Мы ждем лидеров целого ряда государств на торжествах в Москве и высоко ценим то, что воинские расчеты многих представленных здесь стран пройдут плечом к плечу с российскими воинами на параде Победы по Красной площади», — заявил Путин, выступая на форуме.

Президент уточнил, что в форуме участвуют парламентарии, общественные деятели и ученые из двух десятков государств, в том числе из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Европы.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 апреля сообщил, что на парад Победы на Красной площади в этом году ожидают более 20 глав государств и правительств. Все высокие гости будут отмечать праздник вместе с Путиным.

Многие лидеры государств сообщили, что приняли приглашение приехать 9 мая в Москву. 28 апреля о намерении посетить парад заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Ранее об аналогичных планах говорили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие.