Волгоград, 29 апреля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на международном форуме в Волгограде предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне при парламентском собрании России и Белоруссии.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

«Предлагаю создать при парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти», — заявил он.

Глава государства уточнил, что с учетом авторитета и влияния парламентариев России и Белоруссии основной задачей такой комиссии должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, в первую очередь молодежи, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне и о подвигах советского народа.

Путин отметил, что также к работе этой комиссии необходимо привлечь ведущих российских и белорусских экспертов и историков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 апреля российский лидер призвал давать отпор тем, кот пытается оправдать преступления нацистов и хочет возродить сегодня идеологию национального превосходства и исключительности. Путин уточнил, что к этим разрушительным последствиям привела фальсификация исторических фактов.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 25 апреля отметил, что Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны пытающимся уравнять агрессора с освободителями. Он подчеркнул, что сейчас страна снова борется против нацизма, надевшего новую маску, а российские военные продолжают дело своих великих предшественников.