Москва, 29 апреля, 2025, 16:22 — ИА Регнум. День Победы является святым праздником для России и других постсоветских стран. Об этом 29 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Алексей Даничев/РИА Новости

«В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы — один из самых значимых и святых праздников. В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее», — подчеркнул он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962124" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> После посещения Мамаева кургана лидеры России и Белоруссии приехали на Международный форум Союзного государства

Глава государства также добавил, что победа над нацизмом является общим достоянием России и стран СНГ, поэтому Москва ждет лидеров целого ряда государств на торжественных мероприятиях 9 мая.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день российский лидер в приветствии к организаторам и гостям историко-документальной выставки к 80-летию Победы призвал давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов и фальсифицировать историю. Путин напомнил, что мрачной страницей Второй мировой войны являются преступления против мирных жителей, когда миллионы невинных людей гибли от рук нацистских преступников — были расстреляны, зверски замучены в концлагерях, умерли от голода и болезней, блокады и массовых депортаций.

Он также отмечал, что граждане России должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны. Президент добавил, что при этом власти страны, как и их предки в годы войны, должны видеть свой долг в честном служении Родине и народу.