Волгоград, 29 апреля, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Сталинград в годы Великой Отечественной войны стал местом, где решалась судьба всего мира. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».

РИА Новости/Кирилл Брага

Открывая мероприятие, президент России назвал Волгоград священной для всех народов России и для всех народов бывшего Советского Союза землей.

«Символично, что форум проходит в городе-герое, где решалась судьба всего мира», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962123" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> После посещения Мамаева кургана лидеры России и Белоруссии приехали на Международный форум Союзного государства

В ходе Сталинградской битвы в войне с нацистской Германией наступил коренной перелом. Враг был остановлен и разгромлен на волжских берегах, напомнил глава государства.

«По нацистской военной машине был нанесен решающий удар. Обеспечен коренной перелом в войне, открыта дорога на Запад, на Берлин, к великой Победе, 80-ю годовщину которой мы будем торжественно отмечать совсем скоро — 9 мая», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетили Мамаев курган, который во время Сталинградской битвы был одним из главных звеньев общей системы обороны Сталинградского фронта. Первый обелиск здесь был воздвигнут в первые дни после окончания Сталинградской битвы — 8 февраля 1943 года.