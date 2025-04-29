Москва, 29 апреля, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Внучке певицы Аллы Пугачевой отказывают в участии в музыкальных конкурсах из-за фамилии бабушки. Об этом написал портал «7 дней.ru».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Алла Пугачева

Девочка родилась в семье племянника Пугачевой Влада и его жены Гузель. Дочку супруги назвали в честь знаменитой бабушки — Аллой. В материале сказано, что певица стала опекуном племянника, который получил инвалидность в 29 лет из-за употребления наркотиков. После того как артистка покинула Россию, она перестала поддерживать связь с семьей Влада. С внучкой певица даже не знакома.

При этом мать девочки пожаловалась, что из-за известной фамилии ее дочь испытывает трудности на своем творческом пути.

«Из-за моего имени и фамилии меня не брали на некоторые конкурсы. Но меня так назвал папа, а фамилия — как есть», — передал портал слова внучки Пугачевой.

Как передавало ИА Регнум, Пугачева покинула Россию после начала спецоперации на Украине вместе с супругом, телеведущим Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Сначала они жили в Израиле, потом перебрались на Кипр. В декабре 2023 года юморист признал, что после бегства из РФ условия их жизни стали гораздо хуже. При этом позже артистка опубликовала видеообращение в соцсетях, заявив, что «нормальные люди» в Россию возвращаться не собираются.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 апреля 2025 года заявила, что у Пугачевой была народная любовь, но певица пренебрегла ею. При этом дипломат отказалась осуждать артистку, добавив, что ее личная история не повлияет на популярность песен, созданных различными музыкантами и поэтами.