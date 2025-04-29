Луганск, 29 апреля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. После освобождения села Дорошовка в Харьковской области российские военные взяли в широкий полуохват группировку украинских формирований в Купянске и его окрестностях. Об этом 29 апреля заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Станислав Красильников/РИА Новости

Эксперт отметил, что освобождение этого населенного пункта является свидетельством планомерного успеха российских войск на двуреченском плацдарме.

По мнению Марочко, продвижение армии России в районе Дорошовки может быть направлено на перерезание логистических путей противника, в том числе в Купянске.

«В широкий полуохват берутся данный населенный пункт и его окрестности. Также украинские боевики начинают испытывать трудности севернее Дорошовки», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 апреля военные российской группировки войск «Запад» освободили Дорошовку в Харьковской области. Также были нанесены удары по позициям нескольких бригад противника возле Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки и Петропавловки в Харьковской области.

За день до этого ВС России освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. А 28 марта российские войска освободили в этом же регионе село Красное Первое.