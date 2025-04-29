В ЛНР заявили, что российские военные взяли в полуохват ВСУ в Купянске
Марочко: ВС России освобождением Дорошовки взяли в полуохват ВСУ в Купянске
Луганск, 29 апреля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. После освобождения села Дорошовка в Харьковской области российские военные взяли в широкий полуохват группировку украинских формирований в Купянске и его окрестностях. Об этом 29 апреля заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Эксперт отметил, что освобождение этого населенного пункта является свидетельством планомерного успеха российских войск на двуреченском плацдарме.
По мнению Марочко, продвижение армии России в районе Дорошовки может быть направлено на перерезание логистических путей противника, в том числе в Купянске.
«В широкий полуохват берутся данный населенный пункт и его окрестности. Также украинские боевики начинают испытывать трудности севернее Дорошовки», — рассказал он в беседе с ТАСС.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 апреля военные российской группировки войск «Запад» освободили Дорошовку в Харьковской области. Также были нанесены удары по позициям нескольких бригад противника возле Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки и Петропавловки в Харьковской области.
За день до этого ВС России освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. А 28 марта российские войска освободили в этом же регионе село Красное Первое.