Москва, 29 апреля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Курс рубля по отношению к доллару к концу мая может снизиться. Об этом 29 апреля заявила вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

С января рубль на внебиржевых торгах поднялся на 38% относительно доллара. Золото подорожало за тот же период на 23%. Как отмечают аналитики, основной причиной является запуск Вашингтоном торговых войн и, как следствие, отток инвесторов из долларовых активов.

Укрепление рубля связано с изменением геополитической ситуации — запуска переговорного процесса по Украине и снижение импорта. Как отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, на рост курса рубля влияют действия Минфина по бюджетному правилу.

«Несмотря на низкие цены на нефть, это создает валютный избыток на рынке. Кроме того, ослабляется зависимость бюджета от поставок углеводородов: доля соответствующих доходов упала», — пояснил Антонов.

В результате рубль растет даже на фоне снижения нефтяных котировок. В мае ситуация изменится. Как отметил руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард, для мая характерен относительно узкий диапазон колебаний курса. В мае из-за длинных праздников активность на рынке слабеет.

«Исключая аномальный 2022-й, изменения пары доллар/рубль укладывались в пределы от минус 4,5% до 2,4%, евро/рубль — от минус 3,6% до 2,8%, юань/рубль — от минус 4,1% до 3,9%», — заявил он.

Летом начнется сезон отпусков, традиционно растет спрос на валюту.

«В случае позитивных договоренностей по Украине не исключено послабление санкций. Наладят новые каналы для импорта, что окажет давление на рубль. Как и низкие цены на энергоносители», — процитировало Веретенникову «РИА Новости».

По прогнозу Антонова, Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21%, что поддержит рубль лишь частично.

«Если нефть продолжит дешеветь, а геополитические риски усилятся, курс может откатиться к 90 рублей за доллар», — отметил эксперт.

Банк России 29 апреля установил курс доллара на уровне 82,5467 рубля.