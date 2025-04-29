Вашингтон, 29 апреля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп допустил, что может встать на сторону Украины из-за действий российских властей. Об этом американский лидер заявил 29 апреля в беседе с главным редактором The Atlantic Джеффри Голдбергом.

AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Не обязательно на сторону [главы киевского режима Владимира] Зеленского, но на сторону Украины, да», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, могут ли действия президента России Владимира Путина изменить сторону США в конфликте.

Трамп также напомнил, что у него возникали трудности в диалоге с Зеленским, имея в виду скандальное поведение главы киевского режима в Белом доме.

«Все, что ему нужно было сделать, это замолчать, понимаете? Он добился своего», — подчеркнул президент США.

Перепалка в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла 28 февраля. Тогда глава киевского режима прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине. Но встреча завершилась скандалом. В ходе переговоров Зеленский вступил в перепалку с американским лидером, подписание документа отменили. Трамп потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский отказался, его попросили удалиться. Глава киевского режима досрочно покинул Белый дом.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля Трамп заявил, что после двусторонних переговоров США с Россией и Украиной большинство основных позиций по урегулированию кризиса было согласовано. Американский лидер также призвал стороны конфликта встретиться на очень высоком уровне, чтобы добиться скорейшего завершения боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 апреля отметил, что позиция Трампа по урегулированию украинского кризиса во многом совпадает с позицией Москвы. Также 29 апреля представитель Кремля в очередной раз напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам по Украине. Но киевский режим так и не отреагировал на эти заявления.

Кроме того, Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы — с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. В Кремле отметили, что Киев должен последовать этому примеру. При этом отмечалось, что российская сторона даст адекватный и эффективный ответ при нарушении перемирия украинскими формированиями.