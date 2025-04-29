Роттердам, Нидерланды, 29 апреля, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Ребенок повредил картину американского художника Марка Ротко за €50 млн в музее Роттердама. Об этом заявил телеканал BBC.

Музей Бойманса ван Бенингена

Отмечается, что небольшие царапины на необработанном слое краски появились на картине «Серый, оранжевый на бордовом, №8», написанной в 1960 году.

«Музей не стал комментировать, кто будет нести ответственность за ущерб, нанесенный картине. Музей Бойманса ван Бенингена уже выставлял счета посетителям, которые причинили ущерб выставленным произведениям искусства», — говорится в материале, опубликованном 28 апреля.

На полотне изображены два прямоугольника: черный и оранжевый на темно-фиолетовом фоне.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля в Италии посетительница музея, споткнувшись, порвала картину XVI века. Женщина потеряла равновесие и, падая, оперлась рукой на холст.

В результате пострадала работа художника Моретто да Брешиа, написанная между 1522 и 1524 годами. Уточнялось, что картину можно будет полностью восстановить, она была застрахована и, хотя ущерб составил несколько тысяч евро, женщине не придется ничего платить.