Омск, 29 апреля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. В Омске вводится режим повышенной готовности из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с и выше. Об этом 29 апреля сообщил мэр города Сергей Шелест.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Вводим на территории Омска режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Все аварийные службы города переходят на особый режим работы», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Шелест призвал горожан из-за сильного ветра по возможности не выходить из дома и при движении пешком выбирать маршрут подальше от старых деревьев, рекламных конструкций и ветхих строений, а также не парковать автомобили в потенциально опасных местах.

Мэр Омска также рекомендовал по возможности встречать детей младшего школьного возраста из школы, так как им тяжело противостоять сильным порывам ветра.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля в пяти районах Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий сильных ливней и снегопадов. В зоне ЧС оказались Агульский, Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский и Курахский районы, еще в 16 муниципалитетах на тот момент действовал режим повышенной готовности.

Пресс-служба главка МЧС РФ по Бурятии 14 апреля предупредила об усилении ветра в республике, в которой продолжает сохраняться пожароопасная обстановка. Отмечалось, что в регионе в тот период ожидались смешанные осадки и усиление ветра до 24 м/с.