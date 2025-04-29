Волгоград, 29 апреля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Кирилл Брага/РИА Новости

Они возложили венки к Вечному огню в зале Воинской славы и цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова. Василий Иванович Чуйков командовал 62-й армией, особо отличившейся в Сталинградской битве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962115" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде

Мамаев курган во время Сталинградской битвы был одним из главных звеньев общей системы обороны Сталинградского фронта. Первый обелиск был воздвигнут 8 февраля 1943 года.

Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» включает в себя композиции «Память поколений», аллею пирамидальных тополей, площадь «Стоять насмерть», стены-руины, площадь Героев, зал Воинской славы и площадь Скорби. В центре комплекса расположена 85-метровая скульптура «Родина-мать зовёт!». От подножия кургана к его вершине ведут 200 гранитных ступеней — по числу дней Сталинградской битвы. По периметру зала Воинской славы находятся 34 символических красных знамени с именами 7200 павших здесь воинов. На мемориальном кладбище на Мамаевом кургане покоится прах более 35 тыс. защитников Сталинграда.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Лукашенко 29 апреля прилетели на переговоры в Волгоград. Планируется их участие в форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее». Президента Белоруссии у трапа самолета встретили регулировщицы из ретровзвода МВД РФ, которые преподнесли Лукашенко хлеб с солью.