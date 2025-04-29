Орел, 29 апреля, 2025, 15:51 — ИА Регнум. В Орле на 84-м году жизни ушел из жизни автор песен, композитор, музыкант и поэт Геннадий Казак. Об этом 29 апреля сообщила телерадиокомпания «Истоки».

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Телеканал выразил соболезнования родным и близким Казака. Причина его смерти не называется.

Отмечается, что жители Орловской области хорошо его знают по ярким выступлениям на местных телеканалах с острыми и злободневными стихами и частушками. Он также посвятил родной земле песни «Мы — орловчане», «Баллада о березе», «За все цветы — спасибо».

Кроме того, Казак работал педагогом. Он учил детей играть на скрипке, аккордеоне и гитаре.

Прощание с усопшим назначили на 13:00 мск 1 мая. Оно пройдет по адресу ул. Лескова, 18.