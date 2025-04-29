Мытищи, Московская область, 29 апреля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах 29 апреля состоялась церемония прощания с замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Участие в траурной церемонии на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества» приняли руководящий состав Минобороны и Генштаба Вооруженных сил РФ, представители центральных органов военного управления, сослуживцы погибшего генерал-лейтенанта и ветераны.

«Ярослав Москалик прошел многие ступени военной службы — от командира мотострелкового взвода до заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ», — отметили в военном ведомстве.

Москалик был удостоен ряда госнаград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги» и другие.

С 2002 по 2005 год он участвовал в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона. В 2015 году был задействован в планировании военной операции в Сирии, а затем принимал участие в урегулировании сирийского кризиса.

С 2015 по 2021 год Москалик был членом делегации Минобороны России в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы. После начала специальной военной операции он возглавил дежурную смену группы боевого управления Генштаба ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, Ярослав Москалик погиб 25 апреля в результате подрыва его автомобиля в Балашихе. По подозрению в совершении теракта был задержан и арестован Игнат Кузин. В СК РФ сообщили, что Кузин действовал по указаниям Службы безопасности Украины, за убийство Москалика ему было обещано 18 тыс. долларов. Кузин также признался, что СБУ завербовала его еще в 2023-м году.

Комментируя убийство Москалика, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что причастность украинских властей к этому преступлению только подтверждает террористическую сущность киевского режима.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о гибели генерал-лейтенанта, констатировал, что Киев продолжает сохранять вовлеченность в террористическую деятельность на российской территории, несмотря на идущие мирные переговоры. Официальный представитель Кремля добавил, что, учитывая сущность киевского режима, РФ должна оставаться начеку.