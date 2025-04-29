Смоленск, 29 апреля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. В лесном массиве около деревни Пискарево Дорогобужского района Смоленской области обнаружили и обезвредили беспилотник. Об этом 29 апреля рассказал губернатор региона Василий Анохин.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«На место были направлены оперативные службы, которые обезвредили беспилотник», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона предупредил жителей о правилах безопасности в преддверии майских праздников. Он призвал не приближаться к найденным обломкам дронов, а сразу информировать об этом оперативные службы по номеру 112.

За минувшую ночь над регионами РФ средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 40 украинских беспилотников. Больше всего, 11 дронов, сбили над Рязанской областью. Позже глава региона Павел Малков уточнил в Telegram-канале, что пострадавших и материального ущерба в связи с атакой беспилотников, предварительно, нет.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки украинских БПЛА на мирных жителей усилились. Так, 28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. В Брянске в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля погиб мужчина. Позже в этот же день украинские формирования с помощью дронов атаковали четыре района Белгородской области. Обошлось без пострадавших.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, включая тех, кого формально Украина считает своими гражданами. По данным Следственного комитета РФ, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.