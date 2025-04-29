Москва, 29 апреля, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Суд в Москве продлил арест обвиняемому в пересылке и контрабанде кокаина колумбийскому наркоторговцу Муньосу Рамиресу Карлосу Альберто. Об этом 29 апреля заявил корреспондент «Известий».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что фигурант признал вину и пробудет под арестом до 13 октября. От дачи показаний он отказался.

Следствие полагает, что в 2016 году колумбиец и его сообщники самолетом переправили в Россию из Колумбии и Республики Парагвай наркотики. Контрабанда весом свыше 3,2 кг была спрятана в двух почтовых отправлениях в аэропортах Шереметьево и Внуково.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта сотрудники Федеральной таможенной службы пресекли контрабанду 50 кг наркотиков из Турции в аэропорту Шереметьево. Отмечалось, что таможенники нашли пять ведер с белым порошком, отправленным под видом пищевых добавок. Организатором оказался 47-летний россиянин, генеральный директор фирмы, выпускающей добавки и продающий их через маркетплейсы по всей России.

Кроме того, в ноябре в Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали группу контрабандистов, пытавшихся провезти в страны Евросоюза более тонны кокаина. Уточнялось, что перевозили наркотик граждане балканских государств и России. Стоимость партии на черном рынке превышает 3,5 млрд рублей.