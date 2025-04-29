Волгоград, 29 апреля, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Прилетевшего в аэропорт Волгограда президента Белоруссии Александра Лукашенко у трапа самолета встретили регулировщицы из ретровзвода МВД РФ. Видеозапись прибытия белорусского лидера 29 апреля опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Самый необычный почетный караул встретил Первого в городе-герое Волгограде. Девушки преподнесли хлеб-соль», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как регулировщицы из ретровзвода МВД преподнесли Лукашенко хлеб с солью. Президент Белоруссии попробовал его и пошутил, что хлеб белорусский, отметив, что это добрая традиция для встречи гостей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 апреля президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград для встречи с Лукашенко. Главы двух государств также намерены принять участие в нескольких мероприятиях к 80-летию Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Помимо этого Путин и Лукашенко будут участвовать в форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» и почтят память героических защитников Сталинграда на Мамаевом кургане в преддверии 80-летия Победы.

Ранее в этот же день пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры России и Белоруссии будут принимать участие в мероприятиях к 80-летию Победы в Волгограде. Они также собираются обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Белоруссией.