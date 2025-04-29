Мадрид, 29 апреля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. В Испании будет проведено расследование, в ходе которого установят, было ли случившееся 28 апреля масштабное отключение электроэнергии в стране «актом саботажа». Согласно заявлению пресс-службы Национальной судебной коллегии королевства, этим займется судья Хосе Луис Калама.

Global Look Press/Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

«Хосе Луис Калама согласился провести предварительное расследование, чтобы выяснить, могло ли вчерашнее отключение электроэнергии в системе электросетей Испании <…> быть актом компьютерного саботажа», — говорится в заявлении.

Если по итогам изучения всех обстоятельств произошедшего сбоя будет установлено, что он действительно стал результатом саботажа, действия ответственных за это лиц классифицируют как «террористическое преступление», наказание за которое предусматривается Уголовным кодексом Испании.

По словам Каламы, пока причины, из-за которых большая часть Испании оказалась во тьме, не выяснены. При этом кибертерроризм как один из факторов инцидента не исключается. Ранее оператор испанских энергосетей не стал связывать блэкаут с кибератакой.

Как передавало ИА Регнум, масштабное отключение электричества произошло в Испании 28 апреля. Свет пропал в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах страны. Частично блэкаут затронул и Португалию.

Испанские власти ввели чрезвычайное положение в связи с масштабным отключением электроэнергии на территории королевства. Возобновление подачи электричества началось со Страны Басков, Барселоны и Мадрида.

Португальский сетевой оператор назвал вероятной причиной сбоя «редкое атмосферное явление». В Португалии на восстановление работы сети до нормального уровня может потребоваться до недели.