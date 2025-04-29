Вашингтон, 29 апреля, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп хочет добиться завершения конфликта на Украине как можно скорее и готов для этого давить на обе стороны, в том числе на Россию. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

Global Look Press/Aaron Schwartz/Consolidated News Photos Президент США Дональд Трамп

«Президент Трамп полон решимости использовать дипломатию, чтобы положить конец <конфликту> … Он полон решимости использовать и кнут, и пряник, чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров», — отметил Уолтц в интервью, опубликованном на телеканале Fox News.

По словам представителя Белого дома, Трамп сомневается, что обе стороны хотят мирного урегулирования кризиса, и это вызывает у него разочарование.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля Трамп заявил, что США откажутся от участия в переговорах по Украине, если одна из сторон конфликта будет мешать мирному процессу. При этом он надеется на скорое разрешение кризиса.

23 апреля Трамп резко отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, сказавшего, что он не признает Крым частью России. Американский президент заявил, что украинскому политику нужно соглашаться на мирный договор или он через три года потеряет всю страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 апреля отметил, что позиция Трампа по урегулированию украинского кризиса во многом совпадает с позицией Москвы. В том числе это касается заявлений, что планы принять Украину в НАТО спровоцировали конфликт. Работа по мирному урегулированию продолжается, пока рано публично говорить, как она проходит, добавил представитель Кремля.

Песков также 29 апреля в очередной раз напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам по Украине. Но киевский режим так и не отреагировал на эти заявления.