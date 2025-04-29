Москва, 29 апреля, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Количество участников благотворительного забега «СберПрайм» «Зелёный марафон» превысило 60 тысяч. Все средства от регистрации и пожертвований поступят в фонд «Вклад в будущее». На собранные деньги специалисты проведут для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства занятия по подготовке к школе, которые помогут ребятам успешно учиться и общаться со сверстниками.

Пресс-служба «Сбера» Число участников забега «СберПрайм» «Зелёный марафон» превысило 60 тысяч

Забег состоится 31 мая в 60 городах России. Кроме того, состоятся праздничные концерты, запланированы развлекательные активности для всей семьи и экологические акции. Участниками спортивного праздника станут свыше 130 тысяч человек по всей стране.

В Москве маршрут забега проложен по центральным улицам и набережным города, а старт и финиш будут расположены у Кремля — на Васильевском спуске. В Санкт-Петербурге участники пробегут по Приморскому парку Победы на Крестовском острове, откуда открывается вид на Малую Невку и Финский залив. В Ярославле забег пройдет на знаменитой Стрелке, где Которосль впадает в Волгу, более того, в этот же день там будет отмечаться юбилей города — 1015 лет. В Йошкар-Оле «СберПрайм» «Зелёный марафон» пройдет на площадке Царевококшайского кремля — одной из центральных достопримечательностей города, а основная трасса проложена по исторической правобережной части города.

«Спорт — это естественный энергетик, действенный антистрессовый инструмент. Доказано, что в процессе двигательной активности вырабатываются эндорфины, гормоны счастья, отвечающие за хорошее настроение», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, бег и скандинавская ходьба — это наиболее доступные виды спорта, когда достаточно просто выйти на улицу и в удобном темпе насладиться свежим воздухом и приятной спортивной прогулкой в удобном темпе.

«Приглашаю всех любителей спорта принять участие в нашем забеге «СберПрайм» Зелёный марафон». Важно успеть подтвердить своё участие в забеге до конца регистрации. Ну а те, кто не успеют, не беда — приходите на наши площадки, где будут организованы различные развлекательные активности», — отметил топ-менеджер.

«Зелёный марафон» носит благотворительный характер — все средства от регистрации участников в Москве, а также добровольные пожертвования из регионов и на благотворительной платформе «СберВместе» поступят в фонд «Вклад в будущее». В свою очередь «Сбер» удвоит эту сумму.

В этом году забег проходит при поддержке «СберПрайма». Регистрация в Москве продлится до 30 апреля включительно, в других регионах — до 26 мая.