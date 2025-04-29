Волгоград, 29 апреля, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград для встречи со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко и участия в нескольких мероприятиях ко дню 80-летия Победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Лидеры двух государств в числе прочего намерены принять участие в форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» и почтить на Мамаевом кургане память героических защитников Сталинграда в преддверии 80-летия Победы.

Кроме того, вечером 29 апреля глава государства собирается провести встречу с губернатором региона Андреем Бочаровым.

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Лукашенко будут принимать участие в мероприятиях к 80-летию Победы, которые пройдут в Волгограде. Отмечалось, что лидеры России и Белоруссии также обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

Ранее, 7 апреля, Путин и Лукашенко обсудили по телефону ряд вопросов, включая сотрудничество по линии спецслужб в борьбе с терроризмом. Также президенты России и Белоруссии провели обсуждение текущих вопросов взаимодействия двух стран.