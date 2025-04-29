Варшава, 29 апреля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Польша ввела санкции против предпринимателей — братьев Андрея и Сергея Шнейдеров, которые владеют сетью магазинов «Светофор». Об этом сообщили на официальном сайте министерства внутренних дел страны.

РИА Новости/ Александр Кряжев

Запись о внесении в санкционный список двух российских бизнесменов появилась на портале ведомства 25 апреля.

«В результате рассмотрения заявлений акционеры Сергей Иванович Шнейдер и Андрей Иванович Шнейдер добавлены в санкционный список», — сказано в сообщении.

Власти Польши объяснили свое решение в том числе тем фактом, что предприниматели находятся под санкциями Украины.

В документе уточняется, что россияне являются владельцами сети магазинов MyPrice на польском рынке.

31 марта Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция заявили о готовности ввести новые санкции против России, пытаясь добиться прекращения спецоперации на Украине.

27 марта портал Euractiv сообщил, что Евросоюз отказывается смягчать антироссийские санкции. При этом такой шаг может помешать исполнению договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта сообщил, что против России ввели уже 28 595 санкций. Он также призвал не рассчитывать на ослабление экономического давления со стороны Запада. Ранее глава государства указал на то, что Запад хотел рестрикциями ослабить Россию, но результат получился обратный.