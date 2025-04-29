Москва, 29 апреля, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Пятеро украинских военных получили сроки от 15 до 16 лет за вторжение в Курскую область. Об этом 29 апреля сообщили в Главной военной прокуратуре РФ.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Обвинительный приговор военным 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Владимиру Гаврилесу, Владимиру Марцинкевичу, Андрею Кухаришину, Андрею Кучеруку и Виктору Недашковскому вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Все они признаны виновными по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»).

Как установил суд, каждый из подсудимых в августе–сентябре прошлого года вместе с сослуживцами вторглись в Суджанский район Курской области и проследовали в сторону поселка Каучук, села Обуховка Кореневского района и села Веселого Глушковского района. Они были вооружены автоматическим стрелковым и крупнокалиберным оружием и взрывными устройствами.

«В целях осуществления террористической деятельности, блокирования и удержания населенных пунктов под вооруженным контролем Гаврилес, Марцинкевич, Кухаришин и Недашковский оборудовали в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи, принимали меры к дестабилизации работы органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации», — сообщили в прокуратуре.

Механик-водитель Кучерук подвозил туда дополнительные силы и средства, в том числе боеприпасы и оружие.

Российские военные пресекли террористическая деятельность украинских военных. Они были взяты в плен.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил боевиков к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 15 до 16 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля суд приговорил украинского военного Руслана Федосеева к 17 годам лишения свободы. Еще двоих военных ВСУ — Анатолия Савчука и Александра Крамаренко — к 16 годам лишения свободы. Первые пять лет осужденные проведут в тюрьме, остальную часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Суд признал их виновными в террористической деятельности на территории Суджанского района. Угрожая применением оружия, они запугивали местных жителей, незаконно занимали их дома, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным. Кроме того, они стреляли в мирных жителей.