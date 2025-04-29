Мадрид, 29 апреля, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Электросистема Испании будет усилена после произошедшего в ней накануне масштабного отключения. Об этом 29 апреля заявил испанский премьер-министр Педро Санчес.

Global Look Press/Carlos LujÃƒÂ°N/Keystone Press Agency

«Сегодня на заседании Совета министров было достигнуто твердое соглашение о выделении трехдневных стратегических запасов нефтепродуктов для любых генераторов, которые могут понадобиться, особенно в сфере основных услуг, таких как больницы», — рассказал он в беседе с журналистами.

По словам Санчеса, на данный момент королевство смогло преодолеть самый тяжелый момент кризиса и власти Испании собираются потребовать от частных операторов электросистем соответствующей ответственности.

Для этого правительство страны создало комиссию по расследованию во главе с министерством экологического перехода и демографического вызова при совете национальной безопасности. В ее работе будут принимать участие и иные организации в сфере кибербезопасности, уточнил испанский премьер.

«Результаты всех этих расследований будут использованы для укрепления нашей электросистемы», — отметил он, добавив, что кризис еще не завершился и власти королевства должны выяснить причины произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, накануне в Испании и Португалии произошли масштабные отключения электричества, после чего испанское правительство созвало экстренное заседание совета национальной безопасности. Вечером 28 апреля Санчес рассказал, что подача электроэнергии восстановлена на половине территории страны.

Из-за блэкаута произошли сбои в работе транспорта, аэропортов Мадрида и Лиссабона, метро и светофоров. Больницы ограничили плановую работу, нефтеперерабатывающие заводы и магазины временно закрылись. Причиной аварии назвали «редкое атмосферное явление» или проблемы с европейской системой электроснабжения.

Директор по операциям энергокомпании Red Electrica Эдуардо Прието 29 апреля заявил, что, по предварительным данным, отключение электроэнергии в Испании не связано с возможной кибератакой. В компании также исключили возможность какого-либо вторжения в системы управления, что могло бы обернуться отключением света.