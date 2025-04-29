Москва, 29 апреля, 2025, 14:53 — ИА Регнум. После завершения военной спецоперации на Украине для суда над киевским режимом и теми, кто ему помогал, необходимо создать международный трибунал и провести аналог Нюрнбергского процесса. Об этом 29 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал — своего рода «Нюрнберг 2.0», в котором будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима», — отметил он, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Медведев подчеркнул, что судить в том числе нужно спонсоров и идеологов киевского режима, а также тех, кто выступает заказчиком преступлений. Необходимо создать альтернативу Гаагскому суду и рассматривать дела о геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности и терроризме.

Зампред Совбеза допустил, что международные партнеры России не поддержат идею о создании нового международного трибунала. В таком случае эту работу нужно будет проводить силами национальных судов.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в ходе взрыва был убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Правоохранители задержали подозреваемого в теракте Игната Кузина. Он признался, что действовал по указаниям украинских спецслужб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя преступление, отметил, что Киев в очередной раз показал свою сущность и вовлеченность в террористическую деятельность.

Украинский актёр Богдан Бенюк 28 апреля призвал жестоко бить детей и взрослых, которые говорят на русском языке, чтобы они забыли о его существовании. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это заявление является примером, подтверждающим необходимость провести денацификацию Украины.

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских формирований и их пособников 9 апреля представил отчет, в котором приведены доказательства, что боевики ВСУ системно убивали мирных жителей Курской области. В документе в том числе представлены свидетельства очевидцев расстрелов, грабежа и намеренного уничтожения домов.