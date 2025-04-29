Киев, 29 апреля, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Причиной утраты украинского истребителя Су-27 стал человеческий фактор. Это произошло, когда в Черкассах раздалась серия взрывов. Так ситуацию прокомментировали в 3-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.

Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Жаль, что такое событие случилось, что мы утратили Су-27. Мы такой роскоши не можем себе позволить», — заявил глава штабного фонда бригады Олег Петренко в эфире YouTube-канала «Новости Live».

Он отметил, что истребитель был задействован в отражении атаки беспилотников на Черкассы. В чем именно состояла суть человеческого фактора, из-за которого Украина лишилась Су-27, Петренко не уточнил.

«Случилось то, чего не должно было случиться», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля в ВСУ признали потерю истребителя Су-27. Пилот украинского военного самолета успел катапультироваться, его госпитализировали.

Министерство обороны России 29 апреля сообщило об уничтожении Су-27 воздушных сил Украины. Также военное ведомство проинформировало о ликвидации семи управляемых авиабомб JDAM американского производства и 189 дронов самолетного типа, запущенных украинскими войсками.