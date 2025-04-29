Москва, 29 апреля, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Несмотря на сообщения о намерениях Вашингтона признать не только Крым, но и все вошедшие в состав России территории, США с большей вероятностью выйдут из переговорного процесса, нежели продавят этот вариант в переговорах с Украиной и Европой. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум.

Александр Река/ТАСС

Ранее СNN со ссылкой на официальных лиц, знакомых с планом США по окончательному прекращению боевых действий на Украине, сообщил, что в рамках этого соглашения подразумевается не только признание Крыма российским. Телеканал уточнил, что Вашингтон собирается признать российскими и другие территории, которые воссоединились с РФ в 2022 году.

Собеседник агентства считает, что продавить вариант с признанием всех новых российских территорий Штаты не смогут из-за поддержки Киева со стороны Европы. Украина в большей степени ориентируется на Европу, чем на США или на переговорный процесс с Россией, рассказал эксперт. Он уточнил, что вероятность выхода американцев из диалога по вопросу урегулирования конфликта крайне высока.

«Вот они еще какие-то телодвижения сделают, я думаю, месяц-два попытаются как-то это разрулить. Если не получится, скорее всего, выйдут. Всё их желание вести переговоры — это желание получить прибыль. А так как с Украины не получается эту прибыль получить ни в денежном эквиваленте, ни, скорее всего, конвертировать это в политический престиж, тогда, скорее всего, всё это дело будет буксовать», — сообщил Блохин.

Есть вероятность, что Соединенные Штаты могут выйти из этого конфликта без какой-либо прибыли, а боевые действия продолжатся, и у России не останется других целей, кроме как продолжать демилитаризацию и денацификацию Украины, заявил политолог. Он уточнил, что в первую очередь это связанно с тем нежеланием Запада, в лице Европы и Украины, идти на какие-либо компромиссы, о чём свидетельствует отвергнутое Киевом перемирие в рамках Дня Победы.

«Всех деталей переговорного процесса в реальности мы не знаем, потому что переговоры за закрытыми дверями идут. То есть мы можем судить лишь по каким-либо утечкам от средств массовой информации. Следовательно, утечки есть разные. Есть утечки позитивные, как признание Крыма, новых территорий, что в принципе очень может быть, но есть утечки и негативные», — сообщил Блохин.

Эксперт рассказал, что если суммировать все те условия, которые сейчас выставляют страны Запада в контексте мирного урегулирования, и выделить что-то единое, то это желание заморозить конфликт по линии соприкосновения, по сути, разделив Украину на зоны влияния. Помимо этого, основными условиями также является сохранение киевского режима и размещение иностранных войск, замаскированных под миротворцев, уточнил специалист.

«Это как бы далеко от первоначальных целей СВО. Но даже исходя из этого Россия готова вести переговоры с Западом и Украиной. Но, что поразительно, несмотря на такие подарки, Киев сегодня не готов ни на компромиссы, ни на перемирия. И понятно, что вариант с признанием всех новых российских территорий — это лишь видение Америки. А будет ли оно, это видение США, реализовано, без Европы или Украины, которые не хотят никакой остановки конфликта, большой вопрос», — подытожил Блохин.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп «всё больше разочаровывается» действиями Украины и России и ожидает полного прекращения огня. По ее словам, Трамп считает, что российской и украинской сторонам необходимо начать переговоры, чтобы преодолеть кризис.

При этом в этот же день президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-й годовщины Великой Победы. Режим прекращения боевых действий начнет действовать с 00:00 мск 8 мая и продлится до 00:00 мск 11 мая. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру. В случае нарушений перемирия украинскими войсками ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ, следует из сообщения Кремля.

27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы искать баланс интересов в украинском вопросе.

Россия неоднократно подчеркивала, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, но урегулировать конфликт можно, лишь искоренив его первопричины. Путин также указывал, что в числе основных условий для завершения спецоперации — прекращение поставок западного оружия украинским формированиям.

Кроме того, в Кремле отмечали, что Россия, несмотря ни на что, достигнет своих целей мирным или военным путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для завершения специальной операции киевский режим должен вывести войска с территории регионов Новороссии и Донбасса, вернувшихся в состав России.