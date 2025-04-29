Хельсинки, 29 апреля, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Государственная энергетическая компания Финляндии Fortum не собирается возвращаться в Россию и продолжит продавать активы в стране. Об этом стало известно 29 апреля из квартального отчета компании.

Эрик Романенко/ТАСС

В документах уточняется, что концерн продолжит придерживаться своей стратегической цели по поставкам чистой энергии и стимулированию декарбонизации отраслей в странах Северной Европы. При этом контакты с Россией налаживать не планируется.

«Fortum больше не ведет деятельность в России и не намерена туда возвращаться. По возможности Fortum в качестве основного варианта продолжит процесс продажи своих российских активов», — сказано в документе.

В мае 2023 года энергоконцерн Fortum списал российские активы после передачи акций своей дочерней компании в России под временное управление Росимуществом, оценивая убыток от российских проектов в 2 млрд евро. В компании добавили, что потеряли контроль над своими операциями в России, отчетность за второй квартал 2023 года не учитывает российский сегмент.

Ранее концерн выразил несогласие Росимуществу с передачей своих активов во временное управление. Компания ушла из России в 2022 году.

19 апреля президент РФ Владимир Путин поручил утвердить и постоянно актуализировать список компаний из недружественных стран, сокративших бизнес в России после начала специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля РБК сообщил, что правительство разрабатывает предварительные критерии, соответствие которым позволит ушедшим с 2022 года зарубежным компаниям возобновить работу в России. По данным источника, в числе базовых условий фигурируют отсутствие долгов по зарплатам и налогам, сохранение выплат сотрудникам при уходе с рынка, а также непричастность к финансированию Вооруженных сил Украины или нежелательных организаций.

13 марта Путин сообщил, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Однако каких-либо преференций у них не будет, указал российский лидер. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул глава государства.