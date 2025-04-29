Москва, 29 апреля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с речью на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

В ходе выступления он затронул тему подвига прошлых поколений в годы Великой Отечественной войны, назвав его мерилом правды, справедливости, мужества, истинного патриотизма и верности своему долгу для жителей России. Однако противоположная ситуация наблюдается в мире, подчеркнул он.

«На Западе лежит вина, что идеалы послевоенного мироустройства, справедливого, безопасного и сбалансированного мира остались мечтами… Горький исторический нонсенс заключается в том, что теперь гибридную войну против нас… ведут сегодня наши бывшие союзники, с которыми когда-то пожимали руки наши отцы и деды, прадеды… вместе освобождали европейские города… вместе мечтали построить новый справедливый мир», — заявил Медведев.

Он также обвинил европейские страны в колоссальном количестве человеческих жертв и трагедий из-за потакания командам из Вашингтона. Зампредседателя Совбеза уточнил, что необходимо завершить спецоперацию на Украине победой и полным уничтожением киевского режима.

«Нужно принять все меры, чтобы возрождение подобных режимов в какой-либо другой стране никогда не произошло. Слишком высока цена. Нацизм нужно искоренять во всей Европе. И как идеологию. И вести эту работу совместными действиями разных государств», — добавил он.

По его словам, необходимо создать «Нюрнберг 2.0» после завершения спецоперации и судить всех причастных лиц — создателей, спонсоров и идеологов киевского режима. При этом с этой ролью вряд ли справится Международный уголовный суд, так как ему нужна альтернатива, способная рассматривать преступления против человечности, акты терроризма, военные преступления и геноцид.

«Если наши возможные партнеры по этому диалогу не захотят вести эту работу, ну что ж, для этой цели подходят и наши национальные суды», — заключил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, зампредседателя Совбеза также заявил о признании президентом США Дональдом Трампом ответственности Вашингтона, Европы и киевского режима в развязывании конфликта на Украине. Ранее нынешний глава Белого дома регулярно возлагал вину за развитие украинского кризиса на своих предшественников, критикуя политику бывших президентов-демократов Барака Обамы и Джо Байдена.

Медведев также выразил уверенность, что праздник, посвященный победе Вооруженных сил РФ в специальной военной операции, появится в России в будущем. По его словам, необходимо бережно относиться к любым праздникам и россиянам, которые участвуют в военных действиях.