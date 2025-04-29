Москва, 29 апреля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб ЦСКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), уволил Илью Воробьева с поста главного тренера. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба «армейцев».

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева Илья Воробьев

«В связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон 2024/2025, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом», — говорится в Telegram-канале московской команды.

Клуб также поблагодарил своих бывших тренеров за их работу. Отмечается, что о новых назначениях на эти посты будет объявлено позже.

Как сообщало ИА Регнум, Воробьев занял должность главного тренера ЦСКА в марте 2024 года и сменил на этом посту Сергея Федорова. При этом в 2016 году тренер вместе с магнитогорским «Металлургом» выиграл Кубок Гагарина. Кроме того, специалист работал со сборной России по хоккею и санкт-петербургским СКА.

«Армейцы» по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняли пятое место в Западной конференции лиги и проиграли минскому «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ со счетом 4:2. При этом в пятой встрече серии 1/8 финала Кубка Гагарина 4 апреля ЦСКА проиграл минчанам с разгромным счетом 7:0. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эту победу атипичной для минского «Динамо».