Москва, 29 апреля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Пока Google не выплатит все долги перед Россией, включая штрафы и компенсации российским СМИ, ни о каком возвращении на российский рынок не может быть и речи. Об этом 29 апреля заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Арбитражный суд Москвы 28 апреля продлил срок конкурсного производства дочерней компании Google — ООО «Гугл» — до конца октября 2025 года. Сумма взысканной дебиторской задолженности достигла 12,1 млрд рублей.

«То, что конкурсному управляющему удалось взыскать 12,1 млрд рублей, — это, конечно, успех, но это лишь часть долга. Основные деньги — свыше 300 млрд рублей — компания до сих пор отказывается возвращать, прячась за решениями американских и британских судов. Это неприемлемо. Пока Google не выплатит все долги перед Россией, включая штрафы и компенсации российским СМИ, ни о каком возвращении на наш рынок не может быть и речи», — отметил Кирьянов.

Он подчеркнул, что Google является системным монополистом, который душит конкуренцию, манипулирует информацией и нарушает законы в десятках стран. Штрафы, наложенные на Google в ЕС, США и ряде других государств, измеряются в последние годы миллиардами евро.

«Пришло время и России занять жесткую позицию: либо компания полностью исполняет все решения наших судов, либо мы поддержим международные инициативы по ее принудительному разделению. Нам не нужны компании с двойными стандартами, которые считают, что могут безнаказанно нарушать российские законы, цензурировать наши СМИ и выводить деньги в офшоры. Пора дать понять всем транснациональным гигантам: если ты работаешь в России — соблюдай наши правила, плати налоги и уважай суверенитет страны. А если не готов — рынок найдет честных партнеров, которые готовы», — отметил эксперт.

Член Общественного совета при Минцифры РФ, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян заявил, что эта ситуация должна стать уроком для всех, кто до сих пор верит в «честные правила игры» с западными корпорациями, которые в действительности уважают только силу, и только жесткие меры заставляют их выполнять хотя бы часть обязательств.

«Но больше всего меня поражает то, как Google в своих квартальных отчетах умудряется умалчивать о реальных масштабах судебных исков от российских СМИ. Вместо конкретных цифр — туманные формулировки про «текущие вопросы» и заверения, что они якобы не окажут существенного влияния. Когда речь идет о сотнях миллиардов рублей обоснованных требований, такие заявления выглядят манипуляцией и обманом инвесторов. Но что взять с корпорации, для которой подобные игры с отчетностью стали уже стандартной практикой», — заявил Гаспарян.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом и открыл в компании конкурсное производство. В реестре требований указаны более 1,2 тыс. кредиторов с общей суммой долгов более 23,3 млрд рублей, основной из которых — Федеральная налоговая служба России.

В апреле этого года структуры Google просили суд в Москве отменить установленный ранее запрет для ирландской Google Ireland Limited вести разбирательства в отношении российского подразделения Google и его конкурсного управляющего Валерия Таляровского в суде США. Российский суд отказал. Гаспарян назвал это требование абсурдным. Также суд в Москве установил судебную неустойку в размере 1 млрд рублей в пользу Russia Today, которая будет взыскана с GIL, если та продолжит судиться в США.