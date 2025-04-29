Орешкин назвал БРИКС ключевым фактором развития мировой экономики
Москва, 29 апреля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Объединение БРИКС становится ключевым фактором развития глобальной экономики. Об этом 29 апреля заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
«Страны БРИКС становятся ключевой силой мировой экономики, ключевым фактором, который двигает эту мировую экономику вперед. Что очень важно, БРИКС — это не объединение против кого-то», — отметил он, выступая в рамках диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста».
Орешкин напомнил, что общие решения в БРИКС не принимают, если хотя бы одна страна против. Кроме того, все участники объединения могут предлагать различные инициативы, которые потом реализуют на благо всех участников организации и даже всего мира.
Как передавало ИА Регнум, международный диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста» стартовал 28 апреля в Национальном центре «Россия». Он будет идти до 30 апреля. В форуме примут участие более 100 представителей из 48 стран.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2024 года заявил, что страны БРИКС являются драйверами роста мировой экономики, так как в ближайшее время в них будет формироваться главный прирост глобального ВВП. Это, в свою очередь, поспособствует тому, что члены объедения будут меньше зависеть от внешнего влияния.