Москва, 29 апреля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Объединение БРИКС становится ключевым фактором развития глобальной экономики. Об этом 29 апреля заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Страны БРИКС становятся ключевой силой мировой экономики, ключевым фактором, который двигает эту мировую экономику вперед. Что очень важно, БРИКС — это не объединение против кого-то», — отметил он, выступая в рамках диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста».

Орешкин напомнил, что общие решения в БРИКС не принимают, если хотя бы одна страна против. Кроме того, все участники объединения могут предлагать различные инициативы, которые потом реализуют на благо всех участников организации и даже всего мира.

Как передавало ИА Регнум, международный диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста» стартовал 28 апреля в Национальном центре «Россия». Он будет идти до 30 апреля. В форуме примут участие более 100 представителей из 48 стран.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2024 года заявил, что страны БРИКС являются драйверами роста мировой экономики, так как в ближайшее время в них будет формироваться главный прирост глобального ВВП. Это, в свою очередь, поспособствует тому, что члены объедения будут меньше зависеть от внешнего влияния.