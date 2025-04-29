Махачкала, 29 апреля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. В Дагестане задержали водителя катера, который допустил опрокидывание судна, в результате которого погибла туристка. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Прокуратура Республики Дагестан

Следствие установило, что днем 28 апреля водитель экскурсионного катера во время прогулки с туристами в акватории реки Сулак Сулакского каньона допустил опрокидывание судна с восемью пассажирами на борту. В результате инцидента все туристы оказались в воде. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще семь человек пострадали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Следователем СК России проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточняется в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В мае прошлого года туристка серьезно пострадала на экстремальном аттракционе в Хунзахском районе Дагестана. Она спускалась на зиплайне, когда в нее врезался другой человек. Уголовное дело возбудили в отношении индивидуального предпринимателя, который открыл аттракцион в селе Матлас. По версии следствия, 8 мая он не дождался, пока девушка отцепится от троса после скоростного спуска, и запустил по нему следующего посетителя.