Ханты-Мансийск, 29 апреля, 2025, 14:09 — ИА Регнум. Проходка «РН-Юганскнефтегаза» (крупнейший нефтедобывающий актив «Роснефти») достигла 7 млн метров горных пород в 2024 году. Это составляет 23% от всей проходки в эксплуатационном бурении российской нефтяной отрасли.

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» «РН-Юганскнефтегаз» пробурил 7 млн метров горных пород

«РН-Юганскнефтегаз» в 2024 году также обновил производственные рекорды. В июне проходка в эксплуатационном бурении составила 678 тыс. метров за месяц, в августе суточная проходка достигла 30 тыс. метров горных пород.

На месторождениях предприятия построено 1612 нефтяных скважин, из них более тысячи — горизонтальные. Предприятие начало распространять технологию крепления горизонтальных скважин со спуском обсадной колонны с вращением хвостовика. Данный метод обеспечивает равномерное распределение цемента и повышает качество его сцепления с горной породой.

Кроме того, «РН-Юганскнефтегаза» опробовал систему закачивания многоствольных скважин ТАМL 4-го уровня сложности при эксплуатационном бурении и зарезке бокового ствола (ЗБС). Для контроля и оптимизации производственного процесса специалисты предприятия внедрили систему автоматического управления бурением.

Метод ЗБС уже использовали для реконструкции 687 скважин. Из 766 скважин после ЗБС начали добывать нефть. В результате применения технологии в 2024 году дополнительно получено порядка 1,7 млн тонн. Количество скважин, введенных в добычу после ЗБС, увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим годом.

На месторождениях «РН-Юганскнефтегаза» работают 136 станков в эксплуатационном бурении и 84 буровых станка по зарезке бокового ствола. Большая часть буровых мощностей представлена внутрикорпоративным нефтесервисом «РН-Бурение».