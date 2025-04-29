Новосибирск, 29 апреля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Трижды Герой Советского Союза, уроженец Новосибирска Александр Покрышкин рассказал свою историю с помощью нейросетей в рамках проекта «Столица Сибири — Родина Героев». Соответствующую видеозапись опубликовал депутат Госдумы Федерального собрания РФ от Новосибирской области Александр Аксененко.

Шидловский/РИА Новости Трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин

«Этот выпуск — о человеке, чье имя стало символом неба, мужества и чести… Он встретил войну в кабине истребителя и с первого дня поднимался в небо — сквозь огонь, сквозь страх, наперекор врагу», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Отмечается, что благодаря проекту оживляются истории героев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, с помощью нейросетей воссоздаются голос, мимика и образы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962088" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин рассказал свою историю с помощью нейросетей

Ранее первые два выпуска были посвящены поэту и солдату Борису Богаткову и командующему фронтами Великой Отечественной войны Николаю Ватутину.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля «Сбер» представил цифровое шествие «Бессмертный полк». Так восстанавливаются архивные изображения, в том числе с помощью нейросети Kandinsky, а также родной язык и боевые соединения. При этом онлайн-шествие позволит увидеть своего героя, который проходит в составе того рода войск, в котором он состоял в годы войны.

Пользователь сам выбирает маршрут прохождения: можно следить за своей колонной, переключаться между родами войск или смотреть тематические потоки. Такое решение не только делает шествие интерактивным, но и помогает вернуть исторический контекст: увидеть героев в боевом порядке.