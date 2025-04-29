Белгород, 29 апреля, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Пятеро мирных жителей пострадали в результате атак дронов украинских формирований на автомобили в трех районах Белгородской области. Об этом 29 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Атаки ВСУ по мирному населению продолжаются. Ранены еще пять жителей. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара беспилотника по автомобилю ранены двое мужчин», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава области уточнил, что пострадавшие смогли самостоятельно обратиться в Шебекинскую ЦРБ, врачи которой выявили у одного из них минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и руки, а у второго — баротравму, после чего пострадавших доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода.

По словам Гладкова, еще один украинский беспилотник нанес удар по автомобилю в Борисовском районе на автодороге Новоалександровка — Становое, после чего женщину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями живота и плеча увезли в областную клиническую больницу.

«На участке автодороги Красная Яруга — Отрадовка дрон ударил по припаркованному автомобилю. Двое мужчин, которые находились рядом, получили осколочные ранения ног», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 апреля украинские войска атаковали дронами населенные пункты четырех районов Белгородской области. В результате этого никто не пострадал, однако получили повреждения несколько зданий и автомобилей.

Ранее в этот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал, что из-за ударов украинской армии по территории России в период с января по март 2025 года 292 мирных жителя погибли и еще 1197 были ранены.

В последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей интенсифицировались. Так, 28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Также мужчина в Брянске погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения, включая тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также порядка 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.