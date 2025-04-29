Москва, 29 апреля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Праздник, посвященный победе Вооруженных сил РФ в специальной военной операции, появится в России в будущем. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Как он отметил в рамках своего выступления с лекцией на марафоне «Знание. Первые», необходимо бережно относиться к любым праздникам и к людям, которые участвуют в военных действиях, в первую очередь к российским военнослужащим.

«Я это к тому говорю, что недалек тот день, когда у нас появится праздник, посвященный нынешним военным событиям. Я уверен, что это произойдет. И это будет для нашей страны очень важно», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза также убежден, что главу киевского режима Владимира Зеленского ждет печальный конец. Об этом он заявил в контексте того, как Зеленский кичится убийством замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, автомобиль которого был подорван в московской Балашихе.

Ранее ИА Регнум передавало, что помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев указал на уже сейчас просматривающиеся контуры победы России в СВО. Он также отметил, что сегодня бойцы спецоперации, как и их деды и прадеды, сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны, искореняют античеловеческую идеологию нацизма.