Будапешт, 29 апреля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Члены парламента Венгрии проголосовали за выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом 29 апреля сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Omar Marques/Sopa Images/Zuma/TASS

Ранее он сообщал, что внес в парламент законопроект о выходе Венгрии из МУС, голосование по нему может состояться в конце мая, решение вступит в силу через год. Отмечается, что это решение было принято в связи с официальным визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт.

«Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета», — написал дипломат в соцсети X.

3 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна выходит из МУС из-за излишней политизированности организации и потери независимости.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта, сообщив, что причиной стали военные преступления в секторе Газа. Уточнялось, что власти Израиля использовали голод при ведении войны, намеренно наносили удары по мирным жителям и не позволяли предоставлять помощь пострадавшим.

7 февраля президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении МУС за действия против Вашингтона и Тель-Авива. Он уточнил в указе, что у организации нет юрисдикции в отношении США или Израиля, так как ни одна из стран не является участником Римского статута или ее членом.

3 апреля глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил о прекращении сотрудничества с судом в Гааге. По его словам, процедуру расторжения инициируют и проведут согласно конституционным и международно-правовым рамкам в тот же день.