Даллас, США, 29 апреля, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Форвард клуба «Даллас Старз» Уайатт Джонстон в ходе матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забил самую быструю за 18 лет шайбу в истории Кубка Стэнли. Игра проходила в ночь на 29 апреля в Далласе.

Gareth Patterson/AP/TASS

Это был пятый матч первого раунда плей-офф против «Колорадо Эвеланш». Джонстон распечатал ворота гостей на девятой секунде. Для «Даллас Старз» это абсолютный рекорд, в истории НХЛ — восьмой результат.

Хозяева арены в итоге победили со счетом 6:2. Счет в серии игр, которая продлится до четырех побед, 3:2 в пользу «Далласа».

Рекорд принадлежит Дону Козаку из «Лос-Анджелес Кингз», который в апреле 1977 года забросил шайбу на шестой секунде. В мае 2007 года выступавший за «Баффало Сэйбрз» Дерек Рой забил в ворота «Оттавы Сенаторз» на восьмой секунде.

Как передавало ИА Регнум, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 6 апреля побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Эту планку никто не мог преодолеть 26 лет, и она долгое время считалась недостижимой.

При этом Овечкин продолжает улучшать новый рекорд НХЛ. 21 апреля он забил 897-ю шайбу в матче с «Монреаль Канадиенс». «Вашингтон» в той игре победил со счетом 3:2.