Роли, США, 29 апреля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Газон возле дома российского форварда клуба «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова в американском городе Роли забросали кепками после трех забитых игроком шайб в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом 29 апреля сообщила газета The News & Observer.

Seth Wenig/AP/TASS

В НХЛ существует традиция, согласно которой на лед бросают кепки, если кто-то из игроков оформляет в матче хет-трик.

«Это просто невероятно, у меня хорошие соседи. Я видел кепки, но не стал их собирать, потому что еще дремал», — заявил изданию сам российский игрок.

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В ночь на 28 апреля «Каролина» уверенно обыграла «Нью-Джерси» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 5:2, при этом Свечников отличился во встрече тремя заброшенными шайбами. После этой победы счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Харрикейнз», следующий матч серии состоится в Роли в ночь на 30 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля российский нападающий клуба «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов набрал первые очки в своей заокеанской карьере в плей-офф Кубка Стэнли. Хоккеист записал на свой счет две результативные передачи, однако его команда проиграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 2:5.

Ранее в этом же матче российский капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин влетел на скамейку «Монреаля» после силового приема в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Игрок пытался атаковать защитника «Канадиенс» Александра Каррье, получившего повреждение ноги и ушедшего в раздевалку.