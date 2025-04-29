Москва, 29 апреля, 2025, 14:14 — ИА Регнум. США поставят Европу на место, но европейские политики будут продолжать «тихую войну» против американского президента Дональда Трампа. Об этом 29 апреля заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые».

SHAWN THEW/POOL/EPA/ТАСС Президент США Дональд Трамп

Он отметил, что экономика США намного сильнее европейской. В США сосредоточено подавляющее большинство военных сил, вооружений и военной мощи.

«Поэтому у меня нет сомнений: Европу поставят на место, но при этом европейцы продолжат свою тихую войну против Трампа, будут стараться вести против него войну на всех возможных фронтах, внешне соблюдая правила приличия», — отметил Медведев.

Состояние, в котором находится сейчас Европа, политик оценил как крайне противоречивое. Споры с США по тарифам, а также вокруг НАТО он назвал отражением курса, который в последние годы ведет Брюссель. Он подчеркнул, что конфликт США и Европы носит не только экономический, но и идеологический характер.

«В Европе у власти до сих пор находятся неоглобалистские силы, которые пытаются проводить прежний курс, включая курс против нашей страны», — отметил Медведев.

Он добавил, что к власти в Вашингтоне пришли консервативные и более традиционалистские силы. В известном смысле они хотят «замирения с Россией». При этом они не отказываются от воинственной риторики.

«Именно здесь проходит разлом в позиции между Европой и США», — заявил политик.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон больше не будет финансировать богатые европейские страны — члены НАТО, не вкладывающие достаточно средств в свою оборону. Он назвал нечестным подход, когда богатые европейские страны тратят на оборону полтора процента от своего дохода.

В начале апреля Трамп ввел импортные пошлины на продукцию ряда стран, чтобы «восстановить взаимность» в торговых отношениях. Со стран ЕС будут взиматься пошлины в размере 20%. По его словам, в США поступают просьбы снизить пошлины от мировых лидеров и предпринимателей. Трамп по этому поводу заявил, что сначала все, кто к нему обратился, должны исправить свои ошибки.

Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин в беседе с ИА Регнум заявил, что противоречия между США и Европой в очередной раз ярко проявились на похоронах папы римского Франциска, в частности — между Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трамп отказался пожать Макрону руку и не позволил ему присутствовать при разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Топорнин подчеркнул, что особые противоречия у Трампа существуют с представителями брюссельской бюрократии, например с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.