Мадрид, 29 апреля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Произошедшее в Испании масштабное отключение электроэнергии, по предварительной информации, не связано с возможной кибератакой. Об этом 29 апреля заявил директор по операциям энергокомпании Red Electrica Эдуардо Прието.

Global Look Press/Carlos LujÃƒÂ°N/Keystone Press Agency

«Мы можем исключить инцидент, связанный с кибербезопасностью», — процитировала его слова газета El Pais.

По информации агентства EFE, в компании также исключили возможность какого-либо вторжения в системы управления, которое могло бы привести к отключению света.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля в Испании и Португалии произошли масштабные отключения электроэнергии. Испанское правительство в связи с этим созвало экстренное заседание совета национальной безопасности.

Позднее отключения электричества в Испании и Португалии связали с «редким атмосферным явлением». Министерство внутренних дел Испании было вынуждено ввести чрезвычайное положение после масштабного отключения света.